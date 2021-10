TRANS KABAR à Paris (75) Petit Bain PETIT BAIN, 21 octobre 2021, Paris.

**Trans Kabar** Le 21 octobre à Petit Bain, **Trans Kabar** présentera son second album: _**Mazine la mor**_ (sortie le 27 août 2021 chez Discobole ). Il reflète la croissance d’un groupe forgé et épanoui sur scène dont la musique est à la fois du **maloya**, du **rock** et du **free-jazz**, mais aussi plus que la somme des trois. Un album soutenu par @rack’am et @durance. Quand **Trans Kabar** a enregistré _**Maligasé**_, son premier album, le groupe existait depuis seulement quatre mois. Premiers pas, cri primal, oh le beau bébé. Musique hybride, métisse, née à Paris de la rencontre entre le maloya réunionnais traditionnel et les instruments du rock et du jazz. Moins qu’un concept, une alchimie fusionnelle entre quatre musiciens (**Jean-Didier Hoareau** au chant, **Stéphane Hoareau** à la guitare, **Théo Girard** à la contrebasse et **Ianik Tallet** à la batterie) naturellement curieux, avides d’aventures et libres de fantasmer une nouvelle façon d’approcher la musique traditionnelle. _Maligasé_ était un album de transe ternaire et de danse électrique, un pied (nu) sur la terre de la Réunion et l’autre écrasant une pédale d’effets. ————- Première partie : **Alambaya** : Alambaya est un voyage sonore mystique et méditatif aux parfums de l’océan indien et de l’Afrique. Ces mélodies oscillent entre imaginaire et réflexion sur l’exil, la mémoire des corps et la connexion avec la nature. – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

