le dimanche 3 octobre à 10:00

Avec ses 35 hectares de bassins, la Station de lagunage permet un traitement naturel des eaux usées de la Ville. C’est également un site remarquable pour l’observation des oiseaux aquatiques qui profitent de l’abondance de plancton qui se développe dans les lagunes et des bassins spécialement aménagés par la LPO.

A la Station de lagunage de Rochefort se conjugue le traitement écologique des eaux usées et l’accueil des oiseaux migrateurs. Station de lagunage route de Soubise 17300 ROCHEFORT ROUTE DE SOUBISE ROCHEFORT Rochefort Champlain Anatole France Charente-Maritime

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T11:30:00

