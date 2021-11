Cherveix-Cubas Cherveix-Cubas Cherveix-Cubas, Dordogne Trail des Mouflons Cherveix-Cubas Cherveix-Cubas Catégories d’évènement: Cherveix-Cubas

Dordogne

Trail des Mouflons Cherveix-Cubas, 6 février 2022, Cherveix-Cubas. Trail des Mouflons Cherveix-Cubas

2022-02-06 08:30:00 – 2022-02-06

Cherveix-Cubas Dordogne Cherveix-Cubas 15ème édition du trail dépaysant et sauvage au cœur des gorges de l’Auvézère !

Le grand Mouflon, 42 km – 1200mD+

Le petit Mouflon, 21 km – 580mD+

Le Dalon, 11 km – 200mD+

La marche 11 km

Réservation sur klikego.fr à partir du 1er janvier. Trail dépaysant et sauvage au cœur des gorges de l’Auvézère !

Le grand Mouflon, 42 km

Le petit Mouflon, 2 km

Le Dalon, 11 km

La marche 11 km +33 6 86 87 10 49 15ème édition du trail dépaysant et sauvage au cœur des gorges de l’Auvézère !

Le grand Mouflon, 42 km – 1200mD+

Le petit Mouflon, 21 km – 580mD+

Le Dalon, 11 km – 200mD+

La marche 11 km

Réservation sur klikego.fr à partir du 1er janvier. CACC

Cherveix-Cubas

dernière mise à jour : 2021-11-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cherveix-Cubas, Dordogne Autres Lieu Cherveix-Cubas Adresse Ville Cherveix-Cubas lieuville Cherveix-Cubas