Trail de Gergueil Gergueil, 21 mai 2022, Gergueil.

Trail de Gergueil rue de la Fontaine 1 rue Haute Gergueil

2022-05-21 13:45:00 – 2022-05-21 18:00:00 rue de la Fontaine 1 rue Haute

Gergueil Côte-d’Or Gergueil

EUR 13 20 2ème Trail de Gergueil le samedi 21 mai 2022. Marche nordique 12 km, Course enfants, 3,3 km – 86m D+ et 2 courses : 12 kms – 288 D+ et 25 km – 588 D+.

Renseignements et inscription : www.gergueil-sports.fr

gergueiltrail@orange.fr

2ème Trail de Gergueil le samedi 21 mai 2022. Marche nordique 12 km, Course enfants, 3,3 km – 86m D+ et 2 courses : 12 kms – 288 D+ et 25 km – 588 D+.

Renseignements et inscription : www.gergueil-sports.fr

rue de la Fontaine 1 rue Haute Gergueil

dernière mise à jour : 2022-04-04 par