Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Oisans Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Christophe-en-Oisans

Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans, 1 avril 2023, Saint-Christophe-en-Oisans Oisans Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans. Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes AVEC St Christophe Association la Ville Saint-Christophe-en-Oisans Isère Association AVEC St Christophe

2023-04-01 – 2023-04-02

Association AVEC St Christophe

Saint-Christophe-en-Oisans

Isère Saint-Christophe-en-Oisans EUR 99 99 C’est un week-end d’expérience & découverte du ski de randonnée ou de raquettes. Il est destiné aux débutants, familles et aux personnes de faibles expérience sur un terrain à faible pente mais également au plus expérimentés avec un dénivelé 600 à 800m. avec@saint-christophe-en-oisans.fr +33 7 83 66 29 18 https://avecsaintchristopheenoisans.addock.co/ Association AVEC St Christophe Saint-Christophe-en-Oisans

dernière mise à jour : 2022-11-07 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Autres Lieu Saint-Christophe-en-Oisans la Ville Adresse Saint-Christophe-en-Oisans Isère Oisans Tourisme Association AVEC St Christophe Ville Saint-Christophe-en-Oisans Oisans Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans lieuville Association AVEC St Christophe Saint-Christophe-en-Oisans Departement Isère

Saint-Christophe-en-Oisans la Ville Saint-Christophe-en-Oisans Oisans Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe-en-oisans-oisans-tourisme-saint-christophe-en-oisans/

Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans 2023-04-01 was last modified: by Traces en Vénéon – Expérience ski et raquettes Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans la Ville 1 avril 2023 AVEC St Christophe Association la Ville Saint-Christophe-en-Oisans Isère Isère Oisans Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Isère

Saint-Christophe-en-Oisans Oisans Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans Isère