Des centaines de jeunes collégiens participent en départageant 10 romans et décernent trois prix : le Prix Ados Créateur, Auteur et Sonore. _Quantité de visiteurs par créneau : 30 Animations à retrouver en salle du service éducatif Créneaux de visites : les 18 et 19 septembre 2021, de 13h30 à 18h en continu Durée de la visite : 30 min Sans réservation Quartier Beauregard, arrêt de bus Préfecture Accessibilité PMR et déficients visuels __**Organisé par la Direction de la Culture et des Archives d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec la librairie La Courte Echelle**_

Depuis 1993, la Médiathèque Départementale et d’autres partenaires organisent cet événement visant à promouvoir le livre et la lecture. Archives Départementales d’Ille et Vilaine 1 rue Jacques Léonard, 35000, Rennes Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

