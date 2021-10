Lisieux médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Tout est possible médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

médiathèque André Malraux, le jeudi 14 octobre à 18:15

Synopis : John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le développement d’une ferme écoresponsable.

Gratuit

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable

2021-10-14T18:15:00 2021-10-14T20:00:00

