Morlaàs Morlaàs Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Tous au théâtre Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques

Tous au théâtre Morlaàs, 24 octobre 2021, Morlaàs. Tous au théâtre 2021-10-24 21:00:00 – 2021-10-23 Place sainte Foy Petit théâtre de la Mairie

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques “L’invité” une comédie efficace, un humour compatible à celui du Dîner des cons ou du Prénom. Avec la Compagnie Vice Versa de Cliff Paillé “L’invité” une comédie efficace, un humour compatible à celui du Dîner des cons ou du Prénom. Avec la Compagnie Vice Versa de Cliff Paillé “L’invité” une comédie efficace, un humour compatible à celui du Dîner des cons ou du Prénom. Avec la Compagnie Vice Versa de Cliff Paillé dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlaàs Adresse Place sainte Foy Petit théâtre de la Mairie Ville Morlaàs lieuville 43.34549#-0.26308