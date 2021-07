TOURNUSCIMES Chardonnay, 17 octobre 2021, Chardonnay.

EUR Une très bonne nouvelle, il y aura une Tournuscimes à Chardonnay le 17 Octobre 2021.

Une édition certes allégée, mais les randonneurs pédestres, les vététistes et les équestres vont, avant tout, pouvoir saisir le plaisir de parcourir les sentiers « siglées Tournuscimes » sur les hauteurs du Tournugeois ce 32éme dimanche d’Octobre 2021.

A ce jour, les conditions d’organisation pour ce type de manifestation ne sont pas stabilisées, et une Tournuscimes sous son format habituel ne peut être annoncée. Il est toutefois inenvisageable pour l’association Tournuscimes d’être absent une 2éme année consécutive, et son bureau est en pleine réflexion sur la date du 17 Octobre 2021, date de la 38eme édition de la célèbre randonnée. A ce jour une Tournuscimes allégée d’une partie de ces atouts est envisagée. Exit la présence et les chaleureux accueils par les 220 bénévoles sur les points de départs, de ravitaillements et d’arrivée, et également de la très célèbre omelette.

Le point important, c’est la mise à disposition gratuite, et à parcourir librement le dimanche 17 Octobre, de 2 circuits pédestre – 9 & 18km, de 2 circuits VTT – 18 & 32km, et d’un circuit équestre 26km. Le parking habituel sera préparé sur dessus de la commune de Chardonnay. Le caractère familial et découverte des sentiers du haut Tournugeois devrait ainsi pouvoir être maintenu ce 3éme dimanche d’Octobre 2021 sur le territoire des alentours de Chardonnay. Beaucoup de détails restent encore à affiner, mais d’ores et déjà le 17 Octobre de cette année, ce sera la fête des randonnées sur la commune de Chardonnay.

Et puis autre très bonne nouvelle, toute l’équipe d’organisation de cette manifestation, l’association Tournuscimes et ses 22 associations inter communales restent complétement mobilisées pour que dés le 16 Octobre 2022, puisse revoir le retour d’une Tournuscimes avec l’ensemble des ses valeurs qui ont construites sa réputation.

jn.chevalier@orange.fr https://www.tournuscimes.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-19 par