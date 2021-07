Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Tournois du jeu de la grenouille Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Tournois du jeu de la grenouille Beaussais-sur-Mer, 4 août 2021, Beaussais-sur-Mer. Tournois du jeu de la grenouille 2021-08-04 – 2021-08-04 Ludothèque Municipale 35 Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor De 15h à 17h devant la ludothèque, ouvert à tous ! Mercredi 4 août 2021 – A partir de 15h – Ludothèque Municipale ludotheque@beaussais.fr +33 2 96 86 60 99 De 15h à 17h devant la ludothèque, ouvert à tous ! Mercredi 4 août 2021 – A partir de 15h – Ludothèque Municipale dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Ludothèque Municipale 35 Rue Ernest Rouxel Ville Beaussais-sur-Mer lieuville 48.57564#-2.13987