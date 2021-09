Castanet-Tolosan COLLEGE JEAN JAURES CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan, Haute-Garonne TOURNOI DU TELETHON 2021 COLLEGE JEAN JAURES CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Le BCdC investi plus que jamais dans les actions solidaires est heureux de vous annoncer que le Club organisera son premier tournoi en faveur du Téléthon le samedi 04 décembre 2021 au Gymnase Jean Jaurès à Castanet. L’ensemble des bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon. Ce tournoi de nuit sénior est ouvert au NC à R4. Entrée libre-gratuite pour tous-buvette. 1er tournoi solidaire du Badminton Club de Castanet COLLEGE JEAN JAURES CASTANET TOLOSAN MAIL DES DROLETS Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T00:00:00 2021-12-05T09:00:00

