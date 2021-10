Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre, Sarthe TOURNOI DES PETITS SORCIERS Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre EUR 4 Tous les 400 ans, l’Ordre International de la Magie organise un grand tournoi qui réunit les meilleurs apprentis mages et sorcières du pays. Cette année, le OIM a choisi le Manoir de la Cour pour accueillir ce grand tournoi qui verra s’affronter deux équipes de sorciers et sorcières ! Après avoir traversé les épreuves, l’équipe qui sortira vainqueur se verra remettre une récompense ! Deux sessions : 16h et 17h (6 enfants par session)

Durée : 45min

Adapté pour les 3-6 ans

