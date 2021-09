La Barthe-de-Neste La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées, LA BARTHE DE NESTE Tournoi de Padel La Barthe-de-Neste La Barthe-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

LA BARTHE DE NESTE

Tournoi de Padel La Barthe-de-Neste, 26 septembre 2021, La Barthe-de-Neste. Tournoi de Padel 2021-09-26 – 2021-09-26 LA BARTHE-DE-NESTE Centre Sportif Les Peupliers

La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées La Barthe-de-Neste Tournoi de Padel P250

Tournoi limité à 12 équipes – annulation en cas de pluie.

Conditions : Etre licencié, avoir le Pass sanitaire et être libre toute la journée.

Les participants seront listés dans l’ordre des inscriptions puis tirés au sort pour former les équipes en respectant une égalité de poids en terme de niveau. Inscriptions jusqu’au jeudi 23 septembre au 06.95.34.48.17 ou florentserres09@gmail.com

Engagement 20 euros/pers

1 ou 2 Wild Cards – Sandwiches sur place. +33 6 95 34 48 17 dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, LA BARTHE DE NESTE Autres Lieu La Barthe-de-Neste Adresse LA BARTHE-DE-NESTE Centre Sportif Les Peupliers Ville La Barthe-de-Neste lieuville 39.0575#-92.83776