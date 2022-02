Tournoi de Horseball Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Arnoult

Tournoi de Horseball Saint-Arnoult, 19 novembre 2022, Saint-Arnoult. Tournoi de Horseball Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult

2022-11-19 – 2022-11-20 Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult Calvados Le Horse-ball est de retour au Pôle international du Cheval Longines – Deauville avec une trentaine d’équipes qui s’affronteront dans 15 matchs répartis sur le week-end. Ce tournoi fait parti de la coupe de France de Horse-Ball et accueille les meilleures catégories : Pro & Pro Elite.

Le Horse-ball est de retour au Pôle international du Cheval Longines – Deauville avec une trentaine d'équipes qui s'affronteront dans 15 matchs répartis sur le week-end. Ce tournoi fait parti de la coupe de France de Horse-Ball et accueille les meilleures catégories : Pro & Pro Elite.

De quoi faire vibrer les tribunes !

contact@picdeauville.com +33 2 31 14 04 06 http://www.pole-international-cheval.com/

De quoi faire vibrer les tribunes ! Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult

