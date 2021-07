Tournée “Provence terre de sports” à Trets Trets, 4 août 2021, Trets.

Tournée “Provence terre de sports” à Trets 2021-08-04 08:00:00 – 2021-08-04 13:00:00 Place du 14 Juillet Centre-ville

Trets Bouches-du-Rhône Trets

Le mercredi 04 août, c’est à Trets que “Terre de jeux 2024” s’installe!

De nombreuses animations sont proposées au public:

– Un stand d’initiation sportive géré par des éducateurs du comité sportif départemental de la discipline ou d’une association locale;

-Une exposition sur les valeurs de l’olympisme proposée par le Comité olympique et sportif des Bouches-du-Rhône;

-Des jeux et des quizz avec des lots officiels “Terre de jeux 2024” et “Collectivité hôte” à gagner;

-La retransmission télévisuelle des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques en direct.

Le Département des Bouches-du-Rhône organise une tournée intitulé “Provence Terre de sports” dans les villes des Bouches-du-Rhône labellisées “Terre de jeux 2024”. Le 04 août, escale à Trets!

sport@ville-de-trets.fr

