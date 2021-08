Istres Magic Mirrors Bouches-du-Rhône, Istres “Tourbillon d’émotions” Magic Mirrors Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ce spectacle met en scène trois puissantes émotions : amour, tristesse et colère, incarnées par les comédiennes-chanteuses. Le public est embarqué avec humour dans une comédie musicale qui dévoile l’imaginaire joyeux, poétique et festif des émotions vécues et racontées par des enfants hospitalisés en service hémato-oncologie à l’Hôpital de la Timone à Marseille. Renseignements : Office de Tourisme 04 42 81 76 00 Gratuit Certaines manifestations présentées dans ce programme sont susceptibles d’annulation ou de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (COVID-19). Mesures sanitaires (COVID-19) : – Pass sanitaire obligatoire – Places limitées à 120 personnes avec distanciation sociale entre chaque chaise – Port du masque obligatoire dans la salle – Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique mise à disposition lors de chaque entrée/sortie de la salle.

