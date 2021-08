Charmoy Charmoy Charmoy, Saône-et-Loire Tour et détours à Charmoy Charmoy Charmoy Catégories d’évènement: Charmoy

Saône-et-Loire

Tour et détours à Charmoy 2021-08-07 – 2021-08-15 Village de Charmoy (plusieurs lieux) Le Bourg

Charmoy Saône-et-Loire Charmoy EUR 4 30 L’association “La Tour du Bost” propose sa semaine annuelle d’animations.

Au programme : ateliers créatifs (linogravure et mosaïque), visites de la tour du Bost, expositions, sorties et conférences.

Lieu Charmoy Adresse Village de Charmoy (plusieurs lieux) Le Bourg Ville Charmoy