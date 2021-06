Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais 50500, Carentan les Marais Tour de Normandie des véhicules historiques Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: 50500

Carentan les Marais

Tour de Normandie des véhicules historiques Carentan-les-Marais, 19 juin 2021-19 juin 2021, Carentan-les-Marais. Tour de Normandie des véhicules historiques 2021-06-19 15:30:00 15:30:00 – 2021-06-19

Carentan-les-Marais 50500 Carentan-les-Marais Plus d’une centaine de véhicules anciens vont traverserplus de 150 communes dans une ambiance conviviale et festive. Dans chaque ville, le « village du Tour » est installé, des animations sont proposées au grand public : espace podium animation, marché local, village… Plus d’une centaine de véhicules anciens vont traverserplus de 150 communes dans une ambiance conviviale et festive. Dans chaque ville, le « village du Tour » est installé, des animations sont proposées au grand public : espace podium animation,… +33 2 33 42 74 00 Plus d’une centaine de véhicules anciens vont traverserplus de 150 communes dans une ambiance conviviale et festive. Dans chaque ville, le « village du Tour » est installé, des animations sont proposées au grand public : espace podium animation,… Plus d’une centaine de véhicules anciens vont traverserplus de 150 communes dans une ambiance conviviale et festive. Dans chaque ville, le « village du Tour » est installé, des animations sont proposées au grand public : espace podium animation, marché local, village…

Détails Catégories d’évènement: 50500, Carentan les Marais Étiquettes évènement : Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Ville Carentan-les-Marais lieuville 49.308#-1.23909