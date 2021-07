Tour Alsace : Colmar – ALTKIRCH Altkirch, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Altkirch.

Tour Alsace : Colmar – ALTKIRCH 2021-07-22 14:30:00 – 2021-07-22 17:45:00

Altkirch Haut-Rhin Altkirch

EUR Le Tour Alsace est une course cycliste qui attire les plus belles équipes venant du monde entier et qui se dispute pendant cinq jours à travers les plaines et les montagnes alsaciennes. Il s’agit d’un événement sportif qui dynamise et fédère toute la région Alsace autour de valeurs fortes, en partenariat avec la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) et son vaste réseau d’entrepreneurs.

Trait d’union entre la force d’un collectif et la pertinence de l’initiative individuelle, la manifestation a su progressivement gravir les échelons pour atteindre le sommet des courses continentales. Caravane publicitaire, village du Tour, cérémonies protocolaires, présence de personnalités, jeux et distributions de cadeaux sont également à l’origine d’un véritable engouement populaire.

Etape 2 : Course en ligne COLMAR / ALTKIRCH

Distance : 161.1km

La première longue étape du Tour. La première partie en plaine d’Alsace ne propose pas de relief. L’arrivée dans le Sundgau modifiera le profil de l’étape en ajoutant quelques difficultés aux alentours de Ferrette avec la fameuse côte de Winkel.

Village arrivée à Altkirch, Halle au blé

Début des animations : 14h30

Arrivée de la caravane : 16h10

Arrivée des coureurs : 17h15

Cérémonie protocolaire : 17h45

Le Tour Alsace est une course cycliste qui attire les plus belles équipes venant du monde entier et qui se dispute pendant cinq jours à travers les plaines et les montagnes alsaciennes.

+33 3 89 40 00 04

Le Tour Alsace est une course cycliste qui attire les plus belles équipes venant du monde entier et qui se dispute pendant cinq jours à travers les plaines et les montagnes alsaciennes. Il s’agit d’un événement sportif qui dynamise et fédère toute la région Alsace autour de valeurs fortes, en partenariat avec la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) et son vaste réseau d’entrepreneurs.

Trait d’union entre la force d’un collectif et la pertinence de l’initiative individuelle, la manifestation a su progressivement gravir les échelons pour atteindre le sommet des courses continentales. Caravane publicitaire, village du Tour, cérémonies protocolaires, présence de personnalités, jeux et distributions de cadeaux sont également à l’origine d’un véritable engouement populaire.

Etape 2 : Course en ligne COLMAR / ALTKIRCH

Distance : 161.1km

La première longue étape du Tour. La première partie en plaine d’Alsace ne propose pas de relief. L’arrivée dans le Sundgau modifiera le profil de l’étape en ajoutant quelques difficultés aux alentours de Ferrette avec la fameuse côte de Winkel.

Village arrivée à Altkirch, Halle au blé

Début des animations : 14h30

Arrivée de la caravane : 16h10

Arrivée des coureurs : 17h15

Cérémonie protocolaire : 17h45

dernière mise à jour : 2021-07-18 par Office de tourisme du Sundgau