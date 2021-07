Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse TOULOUSE’S ENIGMATIC QUEST : L’ÉTRANGE AFFAIRE DU DÉTECTIVE MARTEAU Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 60 EUR 60 Tous les 40 ans, un crime inexpliqué a lieu dans les rues de Toulouse. Ce soir, vous seul pouvez l’empêcher. A partir de notes inachevées d’un inspecteur devenu fou et de votre bon sens d’enquêteur, résolvez cette affaire hors du temps avant que l’irréparable ne s’accomplisse !

Au programme de cet Urban Game : jeu d’équipe, fouille, énigmes, mystères… le tout dans les ruelles de la Ville Rose ! Une activité idéale pour passer du temps en famille ou entre amis ! Constitution des équipes :

La répartition des équipes se fait sur le moment en fonction du nombre de participants. La réservation peut donc se faire à partir d’une personne.

Les équipes sont de 8 personnes maximum. Si votre groupe est plus important, nous vous informons que vous ne pourrez pas tous jouez ensemble et que vous serez obligatoirement répartis dans 2 équipes. Privatisation :

