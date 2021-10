TOULOUSE’S ENIGMATIC QUEST – CHAP II Toulouse, 27 novembre 2021, Toulouse.

TOULOUSE’S ENIGMATIC QUEST – CHAP II 2021-11-27 – 2021-11-27

Toulouse Haute-Garonne Toulouse

L’heure est grave, la violette, l’un des symboles de Toulouse risque de disparaître. C’est une histoire de longue date ! Une terrible nuit de février 1956, des habitants voient roder un spectre blanc sur les plantations. Le lendemain matin, catastrophe, tout est gelé, la violette se meurt et l’affaire est classée sans comprendre ce qu’il s’est réellement passé.

Suite au succès de notre première enquête, la Brigade des Crimes Insolites revient et a besoin de vous plus que jamais. Qui est le coupable et pourquoi ? En plus de cela, de mystérieux indices sont disséminés un peu partout dans la ville, il semblerait que quelqu’un cherche à vous amener au dernier bouquet de violettes.

Le point de rendez-vous sera communiqué par mail 24h à l’avance uniquement aux personnes ayant réservé

Vous avez aimé l’étrange affaire de l’inspecteur Marteau ? Et si nous vous disions que l’histoire n’est pas finie ?

Rallye proposé par Paysdoc.

paysdoc@paysdoc.com +33 5 61 73 17 96 http://www.paysdoc.com/

L’heure est grave, la violette, l’un des symboles de Toulouse risque de disparaître. C’est une histoire de longue date ! Une terrible nuit de février 1956, des habitants voient roder un spectre blanc sur les plantations. Le lendemain matin, catastrophe, tout est gelé, la violette se meurt et l’affaire est classée sans comprendre ce qu’il s’est réellement passé.

Suite au succès de notre première enquête, la Brigade des Crimes Insolites revient et a besoin de vous plus que jamais. Qui est le coupable et pourquoi ? En plus de cela, de mystérieux indices sont disséminés un peu partout dans la ville, il semblerait que quelqu’un cherche à vous amener au dernier bouquet de violettes.

Le point de rendez-vous sera communiqué par mail 24h à l’avance uniquement aux personnes ayant réservé

dernière mise à jour : 2021-10-20 par