Toulouse Jardin des Plantes Haute-Garonne, Toulouse Toulouse prend la clef des champs Jardin des Plantes Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Toulouse prend la clef des champs Jardin des Plantes, 26 septembre 2021, Toulouse. Toulouse prend la clef des champs

Jardin des Plantes, le dimanche 26 septembre à 14:00

La Médiathèque Jeunesse Pourquoi Pas? pose ses valises au Jardin des Plantes pour des lectures autour du thème de la nature en ville. _Crédit photo: Ville de Toulouse – Patrice Nin_

Accès libre et gratuit

Rendez-vous sur une pelouse du Jardin des Plantes pour des lectures autour du thème de la nature en ville. Jardin des Plantes 31 Allées Jules Guesde, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin des Plantes Adresse 31 Allées Jules Guesde, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Jardin des Plantes Toulouse