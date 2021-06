Toshihiro Hamano. Esprit et formes du Japon – La vie illustrée du Prince Shotoku Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Nantes.

2021-07-20 – du 3 juillet au 31 août : de 10h à 19h tous les jours- du 1er au 12 septembre 2021 : de 10h à 18h du mardi au dimanche

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non Billet d’entrée au Musée d’Histoire de Nantes et exposition temporaire :8 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche… Renseignements/Réservations : 0811 46 46 44 ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Dernier accès à la billetterie 30 mn avant la fermeture. – du 3 juillet au 31 août : de 10h à 19h tous les jours- du 1er au 12 septembre 2021 : de 10h à 18h du mardi au dimanche

Exposition Toshihiro Hamano. Esprit et formes du Japon – La vie illustrée du Prince Shotoku.À l’occasion du 1 400e anniversaire de la mort du prince Shotoku. Toshihiro Hamano est né en 1937 au Japon et est internationalement connu pour son art, qui unit visuellement des idées contemporaines nées en Occident et la racine philosophique de l’Orient, qui voit l’invisible et entend l’inaudible. S’inspirant des œuvres des anciens maîtres, Toshihiro Hamano a créé les paravents « La Vie illustrée du prince Shotoku » avec ses propres concepts. Cette œuvre est l’une des créations majeures de Toshihiro Hamano. En revisitant l’esthétique traditionnelle du Japon et de l’Extrême-Orient, il présente un univers artistique original et innovant. Cette œuvre démesurée, constituée de quatre paravents dont la longueur totale atteint 36 mètres, a été commandée par monseigneur Hinonishi Kôson, supérieur du temple Chugu-ji à Nara, à l’occasion de la construction du Kyûwa-den, un nouveau pavillon dans l’enceinte de cet édifice religieux. Les panneaux or sur noir, comme le maki-é (technique de laque dont la surface est couverte de poudre d’or), montrent les réalisations et les accomplissements du prince Shotoku, illustrés à l’intérieur de soixante-dix bulles de diverses tailles. Un ensemble d’œuvres récentes de l’artiste sur le thème du pavillon de thé viendra compléter la présentation des paravents. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes