Tonnerre de Jazz : Lakecia Benjamin Jurançon, 23 mars 2022, Jurançon.

Tonnerre de Jazz : Lakecia Benjamin 2022-03-23 20:30:00 – 2022-03-23

Jurançon Pyrénées-Atlantiques

22.8 22.8 EUR Lakecia Benjamin, sax alto

Charenee wade, voix

Darrell Green, batterie

Lonnie Plaxico, basse

Zaccai Curtis, piano

Pour célébrer la musique et le génie du couple Alice et John – « the Coltranes » – le premier mot qui vient à l’esprit c’est « Enjoy ».

Il fallait tout l’enthousiasme et la liberté de cette jeune saxophoniste pour s’emparer « à bras le corps » de cette musique audacieuse et novatrice qui a révolutionné le jazz !

Née dans le quartier dominicain de New York, elle joue et fait danser sa communauté avec le mérengué et la salsa. Rapidement repérée par le milieu funk elle ne tarde pas à jouer avec des artistes tels que Stevie Wonder, Macy Gray ou Alicia Keys.

Riche de son expérience de la funk, elle propulse son jazz grâce à son jeu enflammé et électrise la scène. (…)

+33 6 28 04 88 71

Elizabeth Leitzell

dernière mise à jour : 2021-10-01 par