Le Mans 72000

Le Mans

TONIO, TONINO – LA FIÈRE ALLURE, COMPAGNIE DE THÉÂTRE. 2021-07-24 Ecole Camille-Claudel 17 Rue d'Helsinki

Retrouvailles d'été. Correspondance de Consuelo de Saint-Exupéry adressée à son époux Antoine, dit "Tonio", de 1943 à 1954. Récits de souvenirs, recommandations, évocation de leur chien ou des alertes à la bombe… son style se nourrit d'images liées à la nature, à la musique, aux cinq sens réunis pour dire encore et encore, amour. D'après "Lettres du Dimanche" et "Mémoires de la Rose". Lecture & Piano. Dès 9 ans. 45 min.

