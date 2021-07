Tokyo, Jeux d’hier et d’aujourd’hui Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques, 5 août 2021, Vieux.

Ateliers sports antiques ———————— Durée : 30 mn 15h : courses antiques (réservation conseillée) 16h45 : saut en longueur avec haltères, 2e épreuve du penthatlon des jeux olympiques antiques (réservation conseillée) 18h30 : tirs au pistolet laser et tir à l’arc au papegai (réservation conseillée) Démonstrations ————– Animés par ACTA, société de spectacles et d’animations historiques → 3 présentations de sports comparés – Durée : 30 minutes 14h : lutte antique (orthepale) et sumo japonais 15h45 : penthatlon antique, moderne et arts militaires japonais (bushido) 17h30 : gladiature antique et escrime japonaise Ateliers et démonstration de breakdance ————————————— Animés par l’association caennaise Style & Technik **→ 3 ateliers** – Durée : 45 mn – 15h, 16h45, 18h30 (réservation conseillée) **→ Démonstration de 20h à 20h15** – Jauge libre Ateliers et démonstrations de kyudo ———————————– Animés par le club de kyudo d’Agneaux / Manche → 2 ateliers – Adulte – Durée : 10 mn – 14h30 – Jauge : 2 personnes Enfant – Durée : 5 mn – 16h15 – Jauge : 2 personnes → 3 démonstrations de 10 à 20 mn à 14h15, 16h et 17h45 Tir à l’arc ancestral japonais, plus qu’un sport, le kyudo est avant tout spirituel. Le but est de tendre vers un mieux-être et on parle souvent de cette discipline comme le «zen debout». LE PROGRAMME CÔTÉ CULTURE ————————- ### Ateliers découverte de la culture et de la langue japonaise Animés par Noriko Betito + Exposition-vente d’origamis, d’estampes… dans le musée → 3 ateliers – Durée : 50 mn à 1h 14h : origami – «Grue, oiseau symbole du Japon» (à partir de 6/7 ans) (réservation conseillée) 15h15 : initiation au japonais – «Le mystère des ninjas» (à partir de 10 ans) (réservation conseillée) 17h30 : «Le Japon à l’ère des Samouraïs» (à partir de 15 ans et adultes) (réservation conseillée) ### Ateliers de calligraphie Animés par Noriko Betito Exposition-vente d’origamis, d’estampes… dans le musée → 3 ateliers- Durée : 1h – 14h, 16h15, 18h30 (réservation conseillée) La calligraphie japonaise ou Shodo est un art traditionnel qui signifie « la voie de l’écriture ». Il s’agit de tracer soigneusement des caractères élégants avec un pinceau imprégné d’encre de Chine. C’est une discipline à la fois culturelle, décorative et spirituelle qui vise à obtenir l’harmonie entre le corps et l’esprit. ### Atelier jeux vidéo autour du sport et espace Pokemon Animé par l’association Sommergeeks. → Atelier en continu – Individuel ou en équipe de 2 à 3 personnes Sommergeeks est une association organisatrice d’événements ayant pour thème l’univers geek et la culture pop. ### Atelier mangas – jeux de go – origami Animé par l’association franco-japonaise sainte-loise AFUJI → 2 ateliers mangas – Durée 2h – 14h et 16h30 Réservation conseillée → 5 ateliers origami – Durée 30 mn 14h, 15h, 16h, 17h et 18h Réservation conseillée → Atelier jeux de go – En accès libre en continu ### Ateliers de tambours japonais Animés par le groupe Wadaïko Makoto (direction Mariko Kubota) → 3 ateliers – Durée : 5 mn – 17h15, 18h15, 19h15 ### Concert de tambours japonais Par le groupe Wadaïko Makoto (direction Mariko Kubota) → À 19h45 – Durée 15 mn Le saviez-vous ? Le Wadaiko est un tambour traditionnel japonais creusé dans une seule pièce de bois (orme). Plus le tambour est grand (hauteur et diamètre), plus le son est grave et vibrant. Les plus grands spécimens atteignent 2 mètres de haut et plus. Espace restauration ——————- Par la cheffe Cécile Guyenne – Le Quatorze (Auvent) → Tout au long de la journée Le Quatorze propose une cuisine artisanale, de saison avec des produits en circuit-court issus de l’agriculture biologique, raisonnée ou en biodynamie. Pour l’occasion, Cécile Guyenne proposera de déguster des plats japonais bien sûr ! Ateliers autour de la cérémonie du thé ————————————– Animés par l’association Tamkitchen-Yakuzen (Roseraie) → 3 ateliers – Durée : 30 à 40 mn – 14h15, 15h45, 17h30 Réservation conseillée La cérémonie du thé est appelée Cha No Yu en japonais ce qui signifie «eau chaude pour le thé». Ce rituel extrêmement codifi é et pouvant durer jusqu’à 4 heures a été fondé par des moines zen et s’est construit autour du célèbre thé matcha. ARRIVÉE DE LA FLAMME PRÉ-OLYMPIQUE GRECQUE —————————————— A 19h30, le public sera invité à courir flamme en main pour soutenir les athlètes engagés aux JO de Tokyo et pour préparer ceux de Paris en 2024 ! Partie du musée départemental de Vieux-la-Romaine le 24 juillet dernier, la flamme, portée par les normands, aura effectué un tour de notre région (le 1er août sur le site archéologique de Gisacum dans l’Eure puis le 4 août au château de Mirville en Seine-Maritime, avant d’achever son périple à son point de départ, sur le site de Vieux-la-Romaine à l’occasion de la manifestation «Jeux d’hier & d’aujourd’hui». FAN-ZONE EN DIRECT DES JEUX DE TOKYO ———————————— De 20h15 à 22h, le public sera invité à rejoindre la fan-zone pour une rencontre avec le sportif olympique Sébastien Jouve avant la retransmission sur écran géant des épreuves des JO de Tokyo 2020. ### Rencontre avec Sébastien Jouve Ancien kayakiste français ayant participé trois fois aux Jeux Olympiques (Pékin 2008 7e, Londres 2012 4e avec son coéquipier Arnaud Hybois, Rio 2016 7e). ### Espace Terre de Jeux 2024 Animé par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Calvados (devant l’entrée du musée) De 14h à 19h30, le CDOS du Calvados tiendra un stand sur les valeurs de l’olympisme et la dynamique Terre de Jeux 2024.

Une journée pour découvrir la culture et les sports nippons ainsi que des disciplines sportives antiques ou actuelles.

