Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Montpellier. TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER 2021-07-26 – 2021-07-28

Montpellier Hérault Ne manquez pas TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER les 26,27 et 28 juillet de 21h à 23h à l’amphithéâtre d’O du Domaine d’O ! Retrouvez une programmation de musiques électroniques dans le cadre du FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER . Il s’agit d’une édition spéciale de Tohu-Bohu puisque le public écoutera les concerts assis sur les gradins de l’Amphithéâtre d’O. Du lundi 26 au mercredi 28 juillet, trois soirées présentent des artistes en live et marquent enfin nos retrouvailles avec le public montpelliérain. Au programme: LUNDI 26 JUILLET

>FABRIZIO RAT & ETIENNE JAUMET (live)

>JAMES S. TAYLOR & CED’ O’CORIOLIS (live) MARDI 27 JUILLET

> GARFLD (dj)

> MEZERG (live) MERCREDI 28 JUILLET

> Myd Live Band

> TOM MANZAREK & OG MAXWELL (dj) Infos pratiques:

PASSE FESTIVAL en vente à partir du 1er JUILLET

Le Festival appliquera les mesures sanitaires qui seront en vigueur à partir du 10 juillet.

PAS BESOIN de Pass sanitaire ni de test PCR. Pour accéder aux soirées Tohu-Bohu, il est donc nécessaire d’acheter le Passe Festival valable pour plus de 60 concerts (classique, jazz, musiques électroniques…) : 20 €/ 10€ réduit (pour les moins de 30 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi.) Ne manquez pas TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER les 26,27 et 28 juillet de 21h à 23h à l’amphithéâtre d’O du Domaine d’O ! Réservations Ne manquez pas TOHU-BOHU FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER les 26,27 et 28 juillet de 21h à 23h à l’amphithéâtre d’O du Domaine d’O ! Retrouvez une programmation de musiques électroniques dans le cadre du FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER . Il s’agit d’une édition spéciale de Tohu-Bohu puisque le public écoutera les concerts assis sur les gradins de l’Amphithéâtre d’O. Du lundi 26 au mercredi 28 juillet, trois soirées présentent des artistes en live et marquent enfin nos retrouvailles avec le public montpelliérain. Au programme: LUNDI 26 JUILLET

>FABRIZIO RAT & ETIENNE JAUMET (live)

>JAMES S. TAYLOR & CED’ O’CORIOLIS (live) MARDI 27 JUILLET

> GARFLD (dj)

> MEZERG (live) MERCREDI 28 JUILLET

> Myd Live Band

> TOM MANZAREK & OG MAXWELL (dj) Infos pratiques:

PASSE FESTIVAL en vente à partir du 1er JUILLET

Le Festival appliquera les mesures sanitaires qui seront en vigueur à partir du 10 juillet.

PAS BESOIN de Pass sanitaire ni de test PCR. Pour accéder aux soirées Tohu-Bohu, il est donc nécessaire d’acheter le Passe Festival valable pour plus de 60 concerts (classique, jazz, musiques électroniques…) : 20 €/ 10€ réduit (pour les moins de 30 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi.) dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.63573#3.83491