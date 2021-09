Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Tocando al cielo Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tocando al cielo Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 24 septembre 2021, Toulouse. Tocando al cielo

du vendredi 24 septembre au samedi 25 septembre à Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge

### Rafael Pradal Après avoir tourné en France et en Espagne avec son spectacle _Solo Piano_, Rafael Pradal présente sa nouvelle création, _Tocando al cielo_. Entouré des excellents Sergio Di Finizio à la basse et Miguel Fernandez à la batterie, il reprend la formation typique du trio jazz pour proposer un répertoire flamenco teinté de couleurs arabo-andalouses, africaines et jazz. C’est un spectacle flamboyant, nourri de compositions aux multiples influences et d’improvisations enjouées. **Piano** Rafael Pradal / Basse Sergio Di Finizio / Batterie Miguel Fernandez

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

