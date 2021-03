Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Tir à l’arc Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mauléon-Barousse

Tir à l’arc, 20 avril 2021-20 avril 2021, Mauléon-Barousse. Tir à l’arc 2021-04-20 14:00:00 – 2021-04-20 à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées Mauléon-Barousse Participez à une séance d’initiation ludique pour découvrir cette activité sportive, ces techniques et viser la cible. Sur réservation , le nombre de places est limité !

Enfants à partir de 6 ans. Un site à découvrir ou à redécouvrir avec son écomusée, son parc arboré, de pique-nique et ses départs de sentiers… Organisé par le Bureau Montagne des Nestes en collaboration avec la Maison des Sources. +33 5 62 39 23 85 Participez à une séance d’initiation ludique pour découvrir cette activité sportive, ces techniques et viser la cible. Sur réservation , le nombre de places est limité !

Enfants à partir de 6 ans. Un site à découvrir ou à redécouvrir avec son écomusée, son parc arboré, de pique-nique et ses départs de sentiers… Organisé par le Bureau Montagne des Nestes en collaboration avec la Maison des Sources.

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Autres Lieu Mauléon-Barousse Adresse à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Ville Mauléon-Barousse