le samedi 25 septembre à 17:00

TILT est un concert qui redonne vie à l’une des décennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de notre imaginaire collectif : les années 80 ! Au beau milieu d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance.

Tarif unique 5 €

Concert toy-music à partir de 4 ans
1 rue de la Conterie, Chartres-de-Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T17:00:00 2021-09-25T17:40:00

