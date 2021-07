TIITOF L’Odéon, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Tremblay-en-France. TIITOF

L’Odéon, le vendredi 1 octobre à 20:30

En résidence à L’Odéon de Tremblay pour préparer sa première à La Cigale le 3 octobre prochain. Tantôt créole tantôt français,Tiitof petit prince de la Martinique s’adresse à son île, d’une nouvelle génération d’artistes DOM -TOM qui savent qu’ils peuvent également parler à toute la France. Incontournable aux Antilles avec son premier album « Midi Minuit », il sort «Tout à gagner » un projet sur lequel il invite Meryl, Hornet La Frappe, Kodes, Landy et Jacob Desvarieux. Tiitof reviendra fin 2021 avec un nouvel album déjà amorcé par des collaborations plébiscitées comme le featuring avec RK «Avec ou sans toi»…

Tarifs 16€/12€

Faites place au son Créole ! Tiitof retourne enfin sur scène L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T23:00:00

