Ticket Loisirs Vacances de Toussaint 2021 Marmande, 25 octobre 2021, Marmande. Ticket Loisirs Vacances de Toussaint 2021 2021-10-25 – 2021-11-05

Marmande Lot-et-Garonne La ville de Marmande propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.

VTT, gym, roller, poterie, peinture, pâte à sel, tissus, escalade, badminton, multimedia, mini-tennis… sont au programme.

Pour plus de renseignements, contacter le service des sports au 05 53 93 35 22.

dernière mise à jour : 2021-10-19

