Le Prisme, le vendredi 26 mars à 20:30

THE HUNTER Thomas Schoeffler Jr est un ovni sur la planète du blues rock. Il fait de ses compositions une prouesse technique qui, à chacune de ses apparitions, fait l’unanimité auprès de son public. Un one man band dont on ne sait plus s’il possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent. À l’instar de ses premières idoles que sont le rock et le grunge, c’est vers la country et le blues qu’il étoffe son univers musical. Après ses deux premiers albums, le jeune bluesman nous présente son dernier opus “The Hunter” dans lequel il élargit sa palette sonore électrisante. Seul sur scène ne veut pas dire minimalisme, bien au contraire ! Petite Salle – Durée :1h15 En partenariat avec Le Chainon Manquant Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

THOMAS SCHOEFFLER JR Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT

2021-03-26T20:30:00 2021-03-26T22:30:00

