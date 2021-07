Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Thérèse Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Thérèse Salle Paul Fort, 28 septembre 2021-28 septembre 2021, Nantes. Thérèse

Salle Paul Fort, le mardi 28 septembre à 20:30

Sensible, drôle et rentre dedans, elle est la TNT de la poésie chantée. D’une plume aiguisée, seule avec sa guitare, elle a l’art de créer une proximité avec le public. Thérèse interprète, avec une authenticité rare, un vécu ahurissant que l’on connaît à travers son livre : Poisson lune. Ne vous y trompez pas, nous sommes très loin des clichés de la chanson française ! Thérèse, inimitable, bouscule les règles du verbe et se moque des conventions. C’est avec un humour implacable et une pertinente provocation que cette chanteuse-comédienne s’engage dans un one-woman-show avec un esprit décidément punk-rock.

De 12 à 17€

Après huit ans d’absence, Thérèse revient avec un spectacle intitulé à juste titre : Même pas mal. Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T20:30:00 2021-09-28T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Paul Fort Adresse 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Salle Paul Fort Nantes