Viven Viven Pyrénées-Atlantiques, Viven Théâtre Viven Viven Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Viven

Théâtre Viven, 5 août 2021, Viven. Théâtre 2021-08-05 – 2021-08-05 chemin du Château Château de Viven

Viven Pyrénées-Atlantiques Viven 15 15 EUR La troupe du Théâtre des Loges présente Turcaret ou Le Financier, comédie extravagante d’Alain-René Lesage. Sans réservation. Billetterie sur place. La troupe du Théâtre des Loges présente Turcaret ou Le Financier, comédie extravagante d’Alain-René Lesage. Sans réservation. Billetterie sur place. +33 6 15 23 80 28 La troupe du Théâtre des Loges présente Turcaret ou Le Financier, comédie extravagante d’Alain-René Lesage. Sans réservation. Billetterie sur place. Théâtre des Loges dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Viven Autres Lieu Viven Adresse chemin du Château Château de Viven Ville Viven lieuville 43.45888#-0.37892