Anglars-Juillac Anglars-Juillac Anglars-Juillac, Lot Théâtre “Si Tu Ne Sais Pas Comment Aborder la Question Avec Tes Enfants” Anglars-Juillac Anglars-Juillac Catégories d’évènement: Anglars-Juillac

Lot

Théâtre “Si Tu Ne Sais Pas Comment Aborder la Question Avec Tes Enfants” Anglars-Juillac, 23 octobre 2021, Anglars-Juillac. Théâtre “Si Tu Ne Sais Pas Comment Aborder la Question Avec Tes Enfants” 2021-10-23 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-23

Anglars-Juillac Lot Anglars-Juillac La présentatrice, Nora, vous invitera chaque semaine à découvrir les dessous des tabous. Nous essayerons d’éclaircir ensemble ce qui se cache derrière ces sujets épineux, secrets, ces choses dont on ne parle pas… Aujourd’hui, pour notre première, nous vous proposons une émission spéciale consacrée au sexe, à la sexualité ! Théâtre précédé de la diffusion du podcast autour de l’amour raconté par les enfants. Rideau théâtre dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Anglars-Juillac, Lot Autres Lieu Anglars-Juillac Adresse Ville Anglars-Juillac lieuville 44.48288#1.19833