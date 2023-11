Vie affective et sexuelle des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, quels enjeux éthiques ? Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Vie affective et sexuelle des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, quels enjeux éthiques ? Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. 2023-11-23

Horaire : 09:00 17:00

Gratuit : non Tarif standard : 80 € (cette journée est éligible à une prise en charge au titre de la formation continue) Tarif solidaire : 25 € (personnes concernées, familles, proches aidants, AAH, APA, étudiants, allocataires chômage,) Le repas sur place est inclus dans les deux tarifs d’inscription. Inscription sur erepl.fr 7e journée annuelle de l’EREPL (Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire ) organisée en partenariat avec l’URIOPSS Pays de la Loire, sur le thème : « Vie affective et sexuelle des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, quels enjeux éthiques ? » Conférences, tables rondes, témoignages, capsules vidéo, participations interactives avec le public… cette journée de partage et d’échange, premier temps fort d’une série d’évènements sur cette thématique, réunira des professionnels et professionnelles du soin et de l’accompagnement, des universitaires, des personnes concernées, des familles, des aidants… Journée ouverte à tout public. Programme détaillé sur erepl.fr Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200 Programmation Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Adresse 9 Boulevard Vincent Gâche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes latitude longitude 47.20631, -1.542842

