Éveil à l’art / La famille d’Emily et Charles Musée d’arts de Nantes Nantes, mercredi 15 mai 2024.

Les enfants de moins de 2 ans sont les bienvenus dans cette visite, mais les contenus ne sont pas adaptés à leur âge.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-15 11:15 – 12:00

Gratuit : non 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche) Un seul accompagnateur adulte (entrée gratuite). Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Pour les 2-4 ans Les enfants de moins de 2 ans sont les bienvenus dans cette visite, mais les contenus ne sont pas adaptés à leur âge.

Le Musée d’arts de Nantes propose des rendez-vous les mercredis matins aux enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur famille, pour une première découverte des espaces et des collections tout en douceur. Thème : La famille d’Emily et Charles Emily et Charles ont une super famille, ensemble allons rencontrer leurs parents et leurs grands-parents, et découvrir ce que chacun aime ou non ! Une découverte de la galerie des portraits et une occasion de souligner le fait qu’on est tous différents !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html