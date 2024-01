Nouvelle découverte de quatre petits patrimoines ornant des habitations Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, mardi 14 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-14 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription préalable, ouvert à tous adulte

Conférence animée par Yves-Marie Rozé (adhérent et habitant du quartier Hauts-Pavés / Saint-Félix) Objets fonctionnels ou symboliques, visibles depuis l’espace public, la plupart datant d’avant le milieu du 20e siècle : – Epis de faîtage dominant des toitures,- Arrêts des volets battants plaqués le long des façades,- Numéros et plaques de rues en céramique et fonte avant la tôle émaillée,- Niches votives. De nombreuses photos permettent de découvrir la diversité des formes, des matériaux, et la créativité des concepteurs de ces éléments, pouvant éveiller la curiosité en déambulant dans Nantes.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr 0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr