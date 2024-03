Le Grand Livre de Michel Ragon Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes, mardi 14 mai 2024.

Le Grand Livre de Michel Ragon Spectacle interactif par la Compagnie Science 89 Mardi 14 mai, 18h00 Médiathèque Espace Jacques Demy

Par la Compagnie Science 89

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Ragon, critique d’art, romancier, poète et agitateur artistique, la compagnie Science 89 propose un spectacle interactif et musical pour découvrir cette personnalité ligérienne. Avec la participation de Françoise Thyrion au chant, Michel Valmer, Norman Barreau-Gély et Pierre Le Bot au piano.

Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire