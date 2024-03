Les Saisons de Chnourka Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes, mercredi 15 mai 2024.

Les Saisons de Chnourka Exposition en partenariat avec les éditions MeMo 15 mai – 12 juin Médiathèque Espace Jacques Demy

Début : 2024-05-15T10:00:00+02:00 – 2024-05-15T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T10:00:00+02:00 – 2024-06-12T19:00:00+02:00

En partenariat avec les éditions MeMo

Embarquez pour l’univers chaleureux de Chnourka et de ses amis, à travers cette exposition présentant des reproductions tirées des trois albums de Gaya Wisniewski parus aux éditions MeMo, ainsi que des maquettes, des carnets et autres surprises. Dans la forêt, à traîneau, à bord d’un train ou autour d’un bon goûter, la joyeuse bande s’agrandit au fil des saisons. Une exposition vivante et ludique pour tous les âges qui célèbre l’amitié et le plaisir d’être ensemble !

Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Gaya Wisniewski