Théâtre sans animaux Nogentel

2021-11-28 – 2021-11-28

Nogentel Aisne Nogentel 8 Représentation dimanche 28 novembre à 15h30 du spectacle « Théâtre sans animaux » écrit par Jean Michel Ribes et mis en scène pour la troupe « La Chanterelle » par Jean Boulanger dans la salle des fêtes de Nogentel.

