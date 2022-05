Théâtre Portail Sud : Tapis rouge Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Théâtre Portail Sud : Tapis rouge
8 Cloître Notre Dame, Chartres
2022-06-03

À travers des épisodes de ma vie, côté scène et côté coulisses, comment je suis passée du fantasme de fouler le Tapis Rouge à la fabrication maison de mon propre tapis. Un spectacle burlesque avec de la chanson, de l'opéra, des claquettes, du Hula Hoop, du piano américain, du ukulélé médiéval, des cadeaux et des textes d'utilité publique pour apprendre à : • Sortir de sa zone d'inconfort • Connaître la sexualité des sopranos coloratures • Signer un traité de paix avec ses cheveux cassants et ses pointes sèches • Comprendre le vrai sens de la vie grâce à un paquet de chouquettes Devenir une star, tout simplement… Tapis rouge, une création, écriture et composition : Agnès Pat'

+33 2 37 36 33 06
https://www.theatreportailsud.com/

