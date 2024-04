Conférence autour de l’exposition L’Agentivité, la Main, le Labor Châteaudun, samedi 18 mai 2024.

Conférence autour de l’exposition L’Agentivité, la Main, le Labor Châteaudun Eure-et-Loir

Dans le cadre du Printemps du dessin et à l’occasion de l’exposition de l’oeuvre monumentale « Les étoiles sont acides et vertes en été » créée en 2022 par François Réau, l’artiste et Agnès Callu commissaire de l’exposition invitent le spectateur au château de Châteaudun le temps d’une conférence.

Une opportunité unique pour mieux comprendre une démarche artistique aux exigences marathoniennes. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-18 17:30:00

Place Jehan de Dunois

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

