Danse « Le murmure des songes » Chartres, mardi 14 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-05-14 20:30:00

fin : 2024-05-14

Kader Attou est une figure emblématique de la danse hip-hop en France, dans ce « Murmure des songes » il redonne vie à ses souvenirs et aux personnages qui les habitent, dans une douce féérie poétique et chorégraphique à voir en famille !

A partir de 5 ans.

Que faire de cet enfant qui s’appelait Kader, qui avait 6 ans et s’amusait à attraper des papillons, prenait le temps de les cueillir un par un, récolter cette fameuse poudre qu’ils avaient sur leurs ailes, puis en recouvrir les ailes en carton qu’il s’était fabriquées pour essayer de voler ? Que faire, aujourd’hui, du garçon qui s’endormait le soir dans une chambre tapissée de motifs à la fois baroques et végétaux qui, quand ils se mettaient à bouger, provoquaient des terreurs nocturnes et des rêves éveillés longtemps après ? Avec cette nouvelle création, il choisit de s’amuser à rêver, à redevenir un enfant et à accueillir ses souvenirs, notamment les odeurs, ancrées dans sa mémoire émotionnelle. Durée 1h.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire billetterie@theatredechartres.fr



