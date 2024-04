Séance ciné-club de l’association Cinéclap Mardi 14 mai à 20h30 « la fille à la valise » de Valerio Zurlini en VOST. Cinéma les enfants du Paradis Chartres, mardi 14 mai 2024.

Séance ciné-club de l’association Cinéclap Mardi 14 mai à 20h30 « la fille à la valise » de Valerio Zurlini en VOST. Séance ciné-club de l’association Mardi 14 mai à 20h30 « la fille à la valise » de Valerio Zurlini en VOST. Mardi 14 mai, 20h30 Cinéma les enfants du Paradis https://enfantsparadis.cineparadis.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T20:30:00+02:00 – 2024-05-14T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-14T20:30:00+02:00 – 2024-05-14T22:30:00+02:00

Séance animée et présentée par Dominique Beaufort président de l’association CINECLAP.

Synopsis

Dans une bourgade italienne, au volant de sa décapotable, un séducteur sans scrupules abandonne sa conquête, une petite chanteuse à qui il a fait miroiter le mariage. Pour le suivre, Aida a planté là son amant précédent ainsi que son dernier contrat. Aussi entreprend-elle, sa valise à la main, de le retrouver. C’est Lorenzo, 16 ans, le jeune frère du play-boy, qui lui ouvre la porte de la sévère demeure familiale. La plupart du temps, il vit là seul, entre des études qui l’ennuient et une tutrice glaciale, sa tante. Ébloui par cette beauté sans le sou, il veut réparer le mal causé par son frère et commence par lui donner son argent de poche…

11 mai 1962 en salle | 2h 01min | Comédie dramatique

Date de reprise 9 juin 2021

De Valerio Zurlini | Par Valerio Zurlini, Giuseppe Patroni Griffi

Avec Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Luciana Angiolillo

Titre original La Ragazza con la valigia

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://enfantsparadis.cineparadis.fr/ »}]

Alfred hitchcock ciné club