Courants d’Arts 2024 Festival Art Singulier Authon-du-Perche, samedi 18 mai 2024.

Courants d’Arts 2024 Festival Art Singulier Authon-du-Perche Eure-et-Loir

La XVI e édition de Courants d’Arts est de retour à Authon du Perche.

Découvrez l’Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge et Outsider

Un Festival pluriel et singulièrement à part !

30 artistes à découvrir

Occasion unique de vous émerveiller et de vous laisser vous surprendre -)

La XVI e édition de Courants d’Arts est de retour à Authon du Perche du 18 mai au 20 mai 2024.

« Les A.m.I.s. complice d’une escapade champêtre annuelle, de cet Art si souvent prisonnier des villes, témoins d’une idylle entre un public attentif et une création protéiforme, vaste florilège de propositions décomplexées à la fois dense et pleine d’esprit où la dimension de liberté et d’intensité fait écho à la dimension discursive du génie créateur de l’artiste, loin des tendances muséales actuelles. »

Découvrez l’Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge et Outsider

Un Festival pluriel et singulièrement à part avec 30 artistes à découvrir.

L’occasion unique de vous émerveiller -)

Vernissage 18 mai à 12h I Expo 14h 19h

19 & 20 mai = > Expo 11h 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

2 Avenue Saint-Exupéry

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire amisassociation@gmail.com

L’événement Courants d’Arts 2024 Festival Art Singulier Authon-du-Perche a été mis à jour le 2024-03-02 par OT DU PERCHE