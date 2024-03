[Théâtre] Poil de carotte Offranville, lundi 1 avril 2024.

[Théâtre] Poil de carotte Offranville Seine-Maritime

La toute jeune compagnie offranvillaise « Jeanne Bernard » présente son adaptation de « Poil de Carotte », le chef d’œuvre de Jules Renard.

Revivez les aventures malheureuses de François Lepic, jeune garçon roux vivant et travaillant dans la ferme de ses parents, mal-aimé par sa mère, ignoré par son père. Annette, nouvelle servante, entrouvre la brèche de la communication qui permet à la tendresse de se faufiler entre le père et le fils, sans que le mal-être aigri de la mère ne soit résolu.

» Poil de Carotte » se vit d’abord dans ses silences, dans l’insuffisance des mots, dans ce qui ne parvient pas à être dit. Les mots sont devenus trop étroits, et cette difficulté est une matière théâtrale et esthétique intemporelle et très riche ; on aimerait creuser ces silences et ces regards, vibrants d’être compris, sans chercher à les combler ni à les juger moralement. C’est dans cet espace que réside toute la violence de cette pièce.

Avec Aymeric Alexandre, Corentin Calmé, Camille Mammar et Jade Molinier.

Mise en scène de Marion Roussel

Début : 2024-04-01 15:00:00

Salle Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie compagniejeannebernard@gmail.com

