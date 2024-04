[Festival de Musique] Hommage à Gabriel Fauré Varengeville-sur-Mer, mercredi 8 mai 2024.

En hommage à Gabriel Fauré, plusieurs animations sont proposées à Varengeville-sur-Mer. Concerts, masterclasse, visites, rencontres dans des lieux d’exception L’église Saint-Valery, la chapelle Saint-Dominique, la galerie Edouard M, le Bois de Morville.

Des artistes exceptionnels et plusieurs invitées d’honneur Caroline Dumas de l’Opéra de Paris et Beata Halska, violoniste, entourées de Thibault Lam Quang, baryton Laurent Lamy, pianiste Marie-Mélanie Pavie, Francis Facon et Stefano Maghenzani , chant Jacques Marmoud, guitariste Denis Cribier, paysagiste Laure Hillerin, historienne le Groupe Vocal Arthur Honneger et l’Orchestre André Caqplet sous la direction de Jean Legoupil et d’Evangelina Burchardt et le quatuor à cordes Art Caux dans une programmation éclectiques et des œuvres rarement données Le Requiem de Fauré, La messe des pêcheurs de Villerville, le Quintette avec piano de Dvorak, le Concert de Chausson, des chansons interdites, une création…

En parallèle du festival Caroline Dumas conduira une masterclasse sur l’Art d’interpréter la mélodie française les 10 et 11 mai (lien sur la page du festival).

→ Le programme complet est disponible en téléchargement ci-dessous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Divers lieux

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie musiqueavarengeville@gmail.com

