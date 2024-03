Brocante Criel-sur-Mer, mercredi 8 mai 2024.

Brocante Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Brocante organisée par l’US Criel.

Restauration et bivette

Inscription au stade mes vendredis 22 et 29 mars / 5, 12 et 19 avril / 3 mai de 17h à 19h.

Emplacement 3m / 9€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 08:00:00

fin : 2024-05-08 18:00:00

Place de la Mairie

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie

